В Испании  дорожает мороженое 

Мороженое в Испании подорожало из-за роста цен на ингредиенты и электроэнергию, при этом его стоимость продолжит расти, считают владельцы кафе-мороженого La Peseta, расположенного в городе Фуэнхирола (автономное сообщество Андалусия).

"Раньше мы продавали маленькую порцию за 2,70 евро, теперь за 3 евро, и, вероятно, нам придется поднять цену до 3,10 евро, потому что иначе мороженое не будет окупаться", - заявили владельцы кафе Нестор Барони и Сесилио Фернандес в интервью изданию El Mundo.

По их словам, производить мороженое сегодня гораздо дороже и менее выгодно, чем год назад.

"За это время сахар подорожал на 70%; основа, используемая для приготовления мороженого, подорожала на 50%; сухофрукты - на 25%; цена на сливки удвоилась; молоко подорожало на 10%; шоколад - на 25%, а кофе - на 30%. Даже пластиковые ложки и ванночки стали дороже: если быть точным, на 60%", - рассказали они.

Помимо роста цен на ингредиенты владельцам заведения, где также подают блины, молочные коктейли и вафли, приходится мириться со значительным увеличением расходов на электричество: помимо холодильников и морозильников для хранения продуктов, которые являются одними из самых энергоемких бытовых приборов, они также используют маслобойку, пастеризатор и систему кондиционирования воздуха.

"Помимо сырья, на 100% подорожала электроэнергия. Год назад мы платили 900 евро в середине высокого сезона, а в этом году мы заплатили 1800 евро в мае. Мы установили целую кучу счетчиков, чтобы попытаться снизить потребление, но уменьшить его все равно невозможно", - приводит издание слова Барони и Фернандеса.

Для того чтобы "смягчить" рост расходов владельцам пришлось поднять цены на 15%, при этом они признают, что прибыль заведения в этом году будет гораздо ниже из-за увеличения расходов.

Сообщается, что в кафе-мороженом работают пять человек, и еще один из факторов, повлиявших на рост расходов с момента открытия в 2019 году, связан с повышением минимальной заработной платы, которая выросла с 900 евро до 950 евро в 2021 году, до 1000 евро в 2022 году и, как ожидается, снова вырастет в 2023 году.

Источник: РИА Новости