Спрос на электроэнергию в Испании начал снижаться

Правительство Испании подсчитало, что спрос на электроэнергию в стране снизился на 3,7% в первую неделю действия плана по энергосбережению. Об этом сообщила в среду вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.

По ее словам, "несмотря на высокие температуры" в Испании, "очевидна тенденция по эффективности принятых мер". "Между первой неделей августа с 1 по 7 число и второй неделей августа с 8 по 14 число в нашей стране снизился спрос на электроэнергию на 3,7%", - сказала Рибера.

Первые меры по энергосбережению, подготовленные правительством Испании, вступили в силу 10 августа. План будет действовать до ноября будущего года. Среди инициатив фигурирует обязательство установить температурный лимит отопления (19 градусов Цельсия) и кондиционирования (27 градусов Цельсия). Это правило распространяется на государственные учреждения, торговые и культурные площадки, объекты транспортной инфраструктуры и отели. Правительство также предписало выключать в ночное время подсветку витрин и иллюминацию общественных зданий, которые не используются.

Особый температурный режим не затрагивает медицинские центры и больницы, учебные заведения, парикмахерские, прачечные, спортзалы и транспортные средства.

Ранее правительство обязалось снизить потребление газа в Испании на 7%.

Источник: ТАСС