В Испании бастуют работники транспортных компаний

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В понедельник в Испании началась забастовка работников транспортных компаний. Они недовольны высокими ценами на горючее и условиями труда.
Забастовка организована Платформой в защиту сектора грузовых перевозок. «90% транспортных компаний (средних и малых) находятся в состоянии полного банкротства, а условия труда абсолютно ненадежны», - заявили в этой организации.
В связи с этим организация направила свои требования в Министерство транспорта и труда. Но, не получив ожидаемого ответа, решила устроить бессрочную забастовку.