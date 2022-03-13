Из-за цен на электричество в Испании закрылись 7 цементных заводов

Испанский производитель цемента Cementos Portland Valderras приостановила работу семи своих основных заводов из-за выросших цен на электроэнергию. Об этом сообщает профильное издание Cemnet.

Руководство компании, как отмечается, сообщило своим работникам, что заводы не откроются до тех пор, пока цены на электричество не упадёт ниже 200 евро за 1 МВт. При этом по данным на 10 марта энергия стоит 370 евро.

«Источники в профсоюзах призвали правительство решить проблему высоких цен на электроэнергию в Испании, которую они считают структурной проблемой, а не временной», — добавили журналисты.

Источник: Regnum