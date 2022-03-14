Барбершопы Мальты открыли двери для испанских парикмахеров

Мальта — одно из главных туристических направлений Средиземноморья. Несмотря на кризис, спровоцированный в последнее время пандемией коронавируса, здесь по-прежнему не хватает представителей определённых специальностей. Как правило, это профессии, связанные со сферой услуг.

Так, минувшим летом через сеть EURES мальтийские компании уже опубликовали многочисленные предложения о работе официантами. Теперь же на острове срочно требуются парикмахеры, которым предлагают стабильную работу и хорошую зарплату. В частности, тут с нетерпением ждут испанцев, среди которых есть немало опытных работников барбершопов.

Нужны именно высококлассные специалисты. Им предстоит работать в местных барбершопах. Нужно владеть широким спектром профессиональных навыков: от обычной стрижки до удаления волос воском (подробнее об этой процедуре можно узнать здесь: https://haftbarbershop.ru/udalenie-volos-voskom/). Необходим как минимум трехлетний опыт работы современными и классическими методами парикмахерского искусства. Обязательным является хороший уровень английского языка. Обращают также внимание на личную гигиену и внешний вид.

Желающим устроиться на работу нужно прислать видеозапись, на которой видно, как они стригут волосы и ухаживают за бородой. Причём резюме должно быть на английском языке.

Что касается заработной платы, то на Мальте сотрудник барбершопа получает в среднем от 1200 до 1500 евро в месяц. Размер зарплаты зависит от стажа работы и уровня мастерства. Но есть возможность карьерного роста.

Сначала кандидатам предстоит пройти программу обучения, рассчитанную на две-три недели. Затем их ждёт полный рабочий день в одном из барбершопов острова. Парикмахерам помогут с размещением на Мальте, найдут подходящее жильё и сделают документы.