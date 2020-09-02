В августе безработица в Испании выросла почти на 30 тысяч человек

Число безработных, официально зарегистрированных на бирже труда в Испании, выросло на 29 780 человек в августе, сообщает Министерство труда. Это самый незначительный рост безработицы для этого месяца с 2016 года. Тогда показатель увеличился на 14 435 человек. На данные в этом году существенное влияние оказала пандемия коронавируса, повлекшая за собой кризис в туристической отрасли.
По итогам августа в Испании безработными значатся 3 802 814 человек. Это максимальный показатель для последнего месяца лета с 2015 года.
Традиционно в августе безработица в Испании растёт. Так было всегда, начиная с 2001 года. Исключением стал только 2013-й.Темы: Бизнес