Сервис Google News возобновил работу в Испании

Американская компания Google в среду вновь запускает в Испании сервис Google News, после прекращения работы этого ресурса в стране прошло почти восемь лет. Об этом компания сообщила в среду в своем блоге.

"Сегодня, в мировую 20-летнюю годовщину Google News, и после почти восьми лет перерыва в работе, Google News возвращаются в Испанию. Это произошло благодаря обновлениям в законодательстве об авторском праве, который позволяет испанским СМИ - большим и малым - принимать собственные решения о том, как их контент можно найти и как они хотят его монетизировать", - говорится в заявлении Google.

Компания рассчитывает, что пользователи благодаря возвращению сервиса смогут легче находить новости, поступающие "от разнообразных авторитетных издателей", также это изменение благотворно скажется на работе СМИ и журналистов.

Как отмечает агентство Reuters, сервис Google News в 2014 году прекратил работу в Испании из-за того, что по местному законодательству Google и другие агрегаторы новостей должны были платить СМИ за публикацию их материалов. В 2021 году Испания приняла у себя положения авторского права Евросоюза, что нашло отражение и в законах страны. В результате СМИ получили возможность обсуждать вопросы публикации новостей с технологической компанией напрямую.

Источник: ТАСС