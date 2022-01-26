Семь испанских брендов вошли в список самых дорогих в мире

Последние новости Испании на русском языке
В этом году семь брендов испанских компаний пошли в топ-500 самых дорогих в мире. Рейтинг называется Global 500, его составляет консалтинговое агентство Brand Finance.
В список попали следующие испанские бренды: Santander, Zara, El Corte Inglés, BBVA, Movistar, Mercadona и Repsol. Вместе эти бренды оцениваются в 52,6 млрд евро (на 4% больше, чем в 2021 году).
Первое место в мире занимает бренд Apple, который оценивается в 355 млрд долларов. На втором месте — Amazon (350 млрд). Замыкает тройку лидеров Google (263 млрд).