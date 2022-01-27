В 2021 году в Испании стало почти на 616 тысяч безработных меньше 

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Безработица в Испании в 2021 году снизилась на 615 900 человек, или на 16,5%. Это самое значительное снижение с 2015 года. К концу минувшего года уровень безработицы в стране составлял 13,33% (на 3 пункта меньше, чем в конце 2020-го). Об этом сообщает Национальный институт статистики.
За указанный период создано 840 700 рабочих мест. Это максимальный показатель за последние 16 лет.
Стоит отметить, что падению безработицы предшествовал её стремительный рост из-за пандемии коронавируса. Так, в 2020 году безработица в Испании выросла на 528 000 человек.