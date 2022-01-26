Половина испанцев ждёт ухудшения экономической ситуации в стране

Последние новости Испании на русском языке
Почти половина (46,7%) испанцев считают, что в этом году экономическая ситуация в стране ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по запросу издания 20minutos.
Ещё 22,8% полагают, что экономическая ситуация улучшится, а 28,6% не ожидают вообще никаких изменений.
Респондентов также спросили о политической жизни в стране. 40,3% опрошенных ожидают ухудшений по сравнению с 2021 годом.
Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 27,2% испанцев готовятся к тому, что их финансовое положение ухудшится. И только 16,1% ожидают улучшений.