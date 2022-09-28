Рост цен на продукты в Испании достиг рекорда за 34 года

Стоимость продовольственной корзины в испанских супермаркетах в среднем по стране выросла на 15,2% в годовом исчислении. Такие данные привела во вторник Организация потребителей и пользователей (OCU) королевства.

"Цены на продукты, составляющие корзину OCU, выросли в среднем на 15,2% с момента последнего исследования, - говорится в публикации. - Речь идет о самом большом росте цен, зафиксированном в ходе исследований OCU с момента их запуска 34 года назад". "Это общий рост цен, который затрагивает 95% из 239 товаров, составляющих потребительскую корзину".

В организации выделили рост цен на подсолнечное масло (на 118%), а также на бананы, макаронные изделия, оливковое масло и муку (на 50% и более). Стоимость лишь небольшой группы товаров незначительно снизилась, добавили в OCU.

Как уточнили ранее в национальном институте статистики, в августе инфляция в Испании достигла 10,5%. При этом рост цен (на 13,8%) на продукты питания и безалкогольные напитки достиг самого высокого с 1994 года показателя.

Источник: ТАСС