Состоятельных испанцев могут обложить ещё одним налогом

Правительство Испании хочет ввести с будущего года новый временный налог для лиц, чье состояние превышает 3 млн долларов. Об этом сообщила в четверг министр финансов Мария Хесус Монтеро.

"Мы предлагаем в данный момент введение нового налога солидарности", - сказала она, пояснив, что речь идет о временном сборе, который будет действовать в 2023 и 2024 годах. "Его будут платить налогоплательщики с чистой стоимостью активов более 3 млн евро», - отметила глава ведомства. По ее словам, данная мера затронет около 23 тыс. человек.

Кроме того, Монтеро объявила о повышении налоговой ставки на доход от капитала свыше 200 тыс. евро в год. Также министр заявила о намерении сократить подоходный налог для людей с заработком менее 21 тыс. в год.