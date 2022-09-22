В Испании снизят НДС на газ до 5%

Совет министров Испании одобрил во вторник снижение НДС на газ в стране с 21% до 5%. Об этом говорится в Twitter кабмина королевства.

"Правительство одобрило крупнейшее снижение НДС на газ с 21% до 5% с октября по 31 декабря 2022 года, - отмечается в публикации. - Это позволит сэкономить 209 млн евро для всех потребителей за четыре месяца". Ранее власти не исключали, что в случае необходимости снижение НДС на газ может быть продлено и в будущем году.

Мера правительства была принята на фоне высокой инфляции в Испании, которая в августе достигла 10,5%.

Испания: ТАСС