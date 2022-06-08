Ресторан в Испании указал в меню зарплаты своих работников

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Ресторан Grillaera решил указать в меню размер заработной платы и условия труда своих работников.
В Grillaera делают бургеры, передает телеграм-канал "Испания". Заведения расположены в Альхесирасе (Кадис) и Малаге.
На второй странице меню посетители узнают, что, например, официант в этом ресторане зарабатывает 1501 евро. Также перечислены и другие условия труда, включая социальное страхование, число выходных дней и т.д.
В ресторане пошли на этот шаг, чтобы бороться с практикой теневого ведения ресторанного бизнеса.