Испанские рестораны будут штрафовать за выброшенные продукты 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais, испанские домохозяйства выкидывают ежегодно около 1,3 млрд кг еды, то есть в среднем около 31 кг на человека. Кабмин королевства намерен бороться с данной тенденцией и хочет одобрить проект закона о предотвращении пищевых потерь. Инициатива предусматривает, что все участники продовольственной цепочки должны разработать план для избежания расточительства. Бары, рестораны и супермаркеты, которые не будут соблюдать правила, могут быть оштрафованы.

В частности, правительство предлагает определить приоритет использования продуктов прежде, чем выбросить их. Так, предусматривается возможность передачи еды пищевым банкам. Предприятиям придется подписывать соглашения с такими организациями, в которых будут указаны условия сбора, хранения и транспортировки продуктов.

При невозможности передачи еды для потребления она может быть переработана в соки или джемы. Еще один вариант предусматривает направление продуктов для корма для животных. Кроме того, ресторанам придется уведомлять клиентов о том, что они могут забрать остатки своей еды с собой, а компаниям нужно будет стимулировать продажу продуктов с истекающим сроком годности с помощью более низких цен.

Предполагается, что предприятия, которые не будут соблюдать эти нормы, могут ждать штрафы от 2 тыс. до 60 тыс. евро. В случае повторных нарушений санкция может достигать полумиллиона евро. При этом законопроект не предусматривает принятия мер в отношении людей, которые выкидывают еду.