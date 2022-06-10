В Испании назначили дату запуска механизма по снижению цен на электроэнергию

Механизм, предусматривающий ограничение цен на газ и снижение цен на электроэнергию на Пиренейском полуострове, начнет действовать в Испании с 14 июня. Об этом говорится в указе, опубликованном в четверг в "Официальном правительственном вестнике".

В документе уточняется, что 13 мая правительство одобрило декрет об установлении временного "механизма корректировки стоимости производства для снижения цены на электроэнергию на оптовом рынке". "Дата начала действия механизма корректировки - 14 июня 2022 года", - говорится в указе.

Инициатива, которая была согласована с Брюсселем, устанавливает, что в течение следующих 12 месяцев газ будет стоить в среднем €50 за Вт·ч. Это будет иметь благоприятные последствия как для бытовых, так и для промышленных потребителей, чьи интересы затрагивал рост цен на электроэнергию на рынке оптовой торговли.

Ранее сообщалось, что власти Испании и Португалии достигли соглашения с Еврокомиссией (ЕК) по ограничению цены на газ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 25 марта заявила, что главы государств и правительств Евросоюза договорились об "особом режиме" для Пиренейского полуострова по энергетическим вопросам.

Источник: ТАСС