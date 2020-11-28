Провалились переговоры о создании финансового гиганта в Испании

Совет директоров второго по величине испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) принял решение прекратить переговоры с Banco de Sabadell SA относительно потенциального слияния. Такое решение связано с тем, что "стороны не достигли договоренности относительно курса обмена акций банков", заявил BBVA в пятницу.
Испанские банки 16 ноября объявили о том, что ведут переговоры о возможном объединении и инициировали процесс взаимной комплексной проверки, как это принято в рамках подобных сделок, напоминает «Финмаркет».
В случае объединения BBVA и Sabadell в Испании появился бы фининститут с совокупными активами почти в 600 млрд евро и рыночной стоимостью около 28 млрд евро.
Испанские банки столкнулись с необходимостью консолидации, чтобы справиться с ультранизкими процентными ставками в еврозоне и ростом проблемных долгов. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, вынуждает их еще больше сосредоточиться на сокращении расходов, в том числе посредством слияний.
Темы: Бизнес