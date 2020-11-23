Мэр Барселоны призвала к бойкоту Amazon

Мэр Барселоны Ада Колау призвала горожан бойкотировать интернет-гигант Amazon и отказаться от покупок в нём.
По мнению Колау, Amazon не не приносит никакой пользы городу. Лучше вместо этого совершать покупки в местных небольших магазинчиках, поддерживая малый бизнес, считает мэр.
В Amazon категорически не согласны. Представители компании напомнили, что платформа даёт возможность зарабатывать более 2000 индивидуальным предпринимателям в Испании. А кроме того, создаёт рабочие места для 9 тысяч испанцев. А конкретно в Каталонии у «Амазона» работает три логистических центра.
Но Колау непреклонна: «Малый бизнес в нас нуждается. И мы в нём нуждаемся». «Ходите в магазинчики, бары и рестораны, которые наполняют наш город жизнью», - призвала она.
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