Производители хамона переходят на блокчейн

Компания Navidul — один из лидеров по производству хамона в Испании — переходит на технологию блокчейн.
В Navidul говорят, что новая технология поможет бренду стать «прозрачнее», контролировать производство и гарантировать качество продукта. Теперь потребитель будет знать всё о хамоне, который он покупает. С середины 2021 года на всех этикетках хамона от Navidul будут размещать QR-код. Отсканировав его, покупатель получит доступ к полной информации о деликатесе. Он узнает, что это была на свинья, чем она питалась, где она жила; сколько точно весит окорок и когда его лучше съесть.
«До сих пор традиционные системы отслеживания позволяли осуществлять внутренний мониторинг всех этапов производства, преобразования и распространения определенных продуктов. С внедрением технологии блокчейн Navidul откроет эти процессы также для поставщиков, клиентов и потребителей, способствуя большей прозрачности во всей цепочке», - объяснил Томас Алонсо, директор по качеству Navidul.
Блокчейн чаще всего ассоциируется с криптовалютами, но технология электронного реестра может использоваться для хранения и записи любых производственных этапов. Поскольку записи в цепочке хранятся и распределяются по узлам сети, их очень трудно фальсифицировать, что делает блокчейн безопасным способом фиксации информации.Темы: Бизнес