Каталонский бренд Tous празднует 100-летие

История каталонской марки Tous началась ровно 100 лет назад с небольшой часовой мастерской, открывшейся в городке Манреса, неподалеку от Барселоны.
Компания и по сей день остается семейной, уже в третьем поколении, сообщает РБК. Ее нынешние владельцы — Сальвадор Тоус и его супруга Роза Ориоль, а также четыре их дочери: Роза (нынешний вице-президент), Альба (президент), Марта (арт-директор) и Лаура.
Марка создает ювелирные украшения, в том числе высокую линию Atelier Tous Rosa Oriol, а также коллекции женских часов, сумок и других аксессуаров. Все творчество Tous повествует о семейных ценностях, которые оказываются вовсе не скучными традиционными мотивами, но живым эмоциональным дизайном. В 1985 году на свет появился мишка Tous, которому суждено было стать главным символом марки, ее нежным и забавным посланником во всем мире. Симпатичный медведь появляется в каждой коллекции украшений Tous — в виде кулона на длинной цепочке, шарма из цветного камня на браслете или крошечных сережек-пуссет.
К 100-летнему юбилею компания представила 100 интерпретаций подвесок в форме медвежонка: от мини-скульптур из серебра Teddy Bear до оригинальных скелетонированных 3D-силуэтов Sketx Line.Темы: Бизнес Барселона