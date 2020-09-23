Экс-глава МВФ оправдан по делу о выводе банка Bankia на биржу

Национальная судебная коллегия Испании оправдала бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато по делу о выходе на биржу банка Bankia. Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении юридической инстанции.
Как сообщает ТАСС, в документе уточняется, что суд "решил оправдать 34 проходивших по делу о выходе на биржу Bankia, среди которых экс-председатель учреждения и [бывший глава] МВФ Родриго Рато, [которых обвиняли] в мошенничестве против инвесторов и введении в заблуждение".
Прокуратура Испании просила приговорить Рато к восьми с половиной годам лишения свободы. По версии следствия, бывшее руководство Bankia могло предоставить ложные данные для выхода банка на биржу в 2011 году.
Родриго Рато занимал посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-20В 2017 году он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве. Процесс, по которому проходили более 60 человек, был связан с использованием так называемых черных карт банка Caja Madrid (позже Bankia), на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб королевства. Согласно версии обвинения, с помощью этих карт в период с 2003 по 2012 год подозреваемые потратили свыше €12 млн на личные нужды.Темы: Бизнес