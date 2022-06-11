Продукты в Испании стремительно дорожают

Цены на продукты и безалкогольные напитки в Испании выросли в мае текущего года на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национального института статистики королевства.

По его информации, рост цен на продукты и безалкогольные напитки составил 11%, "что на 0,9% выше, чем в предыдущем месяце (в апреле - прим. ТАСС), и является самым высоким показателем" с 1994 года. В институте статистики обратили внимание на рост цен на хлеб, крупы, молоко, сыр, яйца и мясо.

Инфляция в Испании в прошлом месяце составила 8,7%. В марте этот показатель достиг самого высокого за 37 лет уровня и составил 9,8%.

Источник: ТАСС