Продажи автомобилей в Испании резко упали

По итогам октября 2020 года в Испании было продано 74 228 новых автомобилей, что на 21% меньше, чем год назад.
Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), передает REGNUM.
С начала 2020 года по октябрь включительно в Испании было продано 669 662 автомобиля, что на 36,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ассоциации отмечают, что на авторынок сильное влияние оказала пандемия коронавируса, а также связанный с ней экономический кризис. При этом падение продаж автомобилей могло бы быть и больше без государственной поддержки автомобильной промышленности.Темы: Бизнес