Испанской экономике предсказали самое драматичное обрушение в еврозоне

Еврокомиссия в четверг обновила экономический прогноз для Испании не в лучшую сторону.
Аналитики считают, что ВВП Испании в 2020 году упадёт на 12,4%. Ещё несколько месяцев назад Брюссель обнародовал более позитивный прогноз - 10,9%.
Это самый пессимистичный прогноз для всей еврозоны. Ни одна другая страна не продемонстрирует падение экономики больше, чем на 10%, полагают в Брюсселе. В Италии ВВП рухнет на 9,9%, в Хорватии — на 9,6%, Франции — на 9,4%, Португалии — на 9,3%, Греции — на 9%.Темы: Бизнес