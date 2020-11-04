Октябрьский рост безработицы в Испании замедлился

Число официально зарегистрированных безработных в Испании выросло на 49 558 человек в октябре (на 1,3% больше). Это самый скромный рост для этого месяца с 2016 года. Тогда безработица выросла на 44 685 человек. Об этом сообщает Министерство труда и социальной экономики.
К концу октября общее число безработных в Испании составило 3,82 млн человек. В октябре безработица традиционно растёт с 1996 года. Больше всего она подскочила в 2008 году — сразу на 192 тыс. человек.
В этом октябре безработицы выросла как среди мужчин, так и среди женщин. Почти одинаково. Что касается возрастов, то сильнее всего показатели ухудшились среди молодёжи (младше 25 лет) — на 4,7%.Темы: Бизнес