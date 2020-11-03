Почти полмиллиарда евро помощи выделит Испания авиакомпании Air Europa

Власти Испании одобрили выделение финансовой поддержки авиакомпании Air Europa на 475 млн евро для помощи в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила во вторник официальный представитель правительства страны Мария Хесус Монтеро.
Как сообщает ТАСС, помощь будет оказана в виде двух займов, срок погашения которых составит шесть лет. "Совет министров разрешил управляющему совету Фонда поддержки стратегической платежеспособности" провести кредитную операцию для Air Europa "на сумму 475 млн евро», уточнила Монтеро.
Авиакомпания попросила об этом пакете помощи из-за сложной финансовой ситуации, с которой она столкнулась на фоне сокращения авиаперевозок из-за пандемии.Темы: Бизнес