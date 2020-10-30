Испанская экономика формально вышла из рецессии

ВВП Испании вырос на 16,7% в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает Национальный институт статистики. Это рекордный рост. Кроме того, такие показатели позволили испанской экономики формально выйти из состояния рецессии (падение ВВП два квартала подряд).
Во время тотального карантина в этом году испанская экономика рухнула на 17,8% во втором квартале и на 5,2% — в первом. После отмены ограничений произошёл резкий скачок.
Рост ВВП оказался даже лучше прогнозов испанского правительства, которое ожидало 13-процентного подъёма экономики.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП Испании в третьем квартале снизился на 8,7%. Но это уже не так драматично, как в предыдущем квартале (обвал на 21,5% в годовом выражении).Темы: Бизнес