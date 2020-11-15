Пандемия почти на треть обвалила стоимость национального бренда Испании

Коронавирус больно ударил по национальным брендам мировых держав. Совокупная стоимость первой сотни упала на 13 трлн долларов. Испании удалось сохранить 11 позицию в рейтинге, который ежегодной составляет консалтинговая компания Brand Finance. Но её бренд подешевел на 28% и теперь оценивается в 1,2 трлн евро.
На первом месте США — их бренд оценивается в 21,4 трлн евро. В десятку первых также вошли Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Индия и Канада. Россия занимается в рейтинге 14 место.
Оценка национального бренда основана на следующих критериях: экономика, инвестиционная и туристическая привлекательность, политика и т.д.Темы: Бизнес