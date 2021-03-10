Пандемия больно ударила по бизнесу Zara

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Прибыль текстильного гиганта Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и другие) упала в 2020 году на 70% из-за пандемии коронавируса и составила 1,106 млрд евро. В 2019 году Inditex заработал 3,639 млрд.
Продажи в минувшем году составили 20,402 млрд евро, из них 6,6 млрд пришлись на интернет-торговлю. Эта доля выручки выросла на 77%.
Впрочем, в компании не теряют оптимизма. «Inditex стал только сильнее в этом тяжелейшем году, благодаря невероятной самоотдаче людей, работающих в компании», - заявил президент холдинга Пабло Сила.