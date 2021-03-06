Volkswagen сосредоточит в Испании производство электрокаров

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Volkswagen планирует сосредоточить в Испании производство электрокаров. Эту идею горячо поддержал король Испании Фелипе, который в пятницу посетил завод Seat в провинции Барселона.
«Проект локализации производства компактных электрокаров всей группы Volkswagen в Испании, вне всякого сомнения, замечательная новость. И это пример того, как можно использовать потенциал этих фондов (европейских — прим. Noticia.ru) в крупномасштабных проектах, которые задействуют наши производственные возможности», - заявил король.
Глава Seat и Cupra Уэйн Гриффитс заявил, что европейские фонды с удовольствием окажут поддержку производителям машин с нулевыми выбросами. Volkswagen со своей стороны собирается вложить в производство 5 млрд евро в ближайшие пять лет.