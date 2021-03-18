Coca-Cola решила покорить Испанию новым алкогольным напитком

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Компания Coca-Cola начала продажу в Испании своего нового слабоалкогольного напитка Topo Chico Hard Seltzer.
Напиток уже успешно продается в Мексике, Бразилии, Великобритании. В компании признаются, что новым напитком собираются «удивить потребителя». Предполагается, что Topo Chico Hard Seltzer будет употребляться как аперитив и дижестив.
По крепости Topo Chico Hard Seltzer можно сравнить с пивом — 4,7%. Он продаётся в алюминиевых банках по 330 миллилитров. Вкусы — разные (лайм-лимон, вишня, манго).