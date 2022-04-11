Назван самый дорогой испанский бренд

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Составлен рейтинг самых дорогих испанских брендов. Его подготовили специалисты компании Brand Finance.
100 самых дорогих испанских брендов оцениваются вместе в 109 млрд евро. Это на 5% больше, чем в 2021 году. Но на 8% меньше, чем было до кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.
Самым дорогим испанским брендом признан банк Santander. Он оценивается в 13,3 млрд евро. На втором месте — магазины Zara. Этот бренд специалисты оценили в 11,2 млрд евро. Замыкают тройку лидеров универмаги El Corte Inglés (6 млрд евро). Далее следуют BBVA, Movistar, Mercadona и Repsol.