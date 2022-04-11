Власти Испании готовы поддержать иностранные стартапы

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Если вы иностранец и у вас интересный стартап, сейчас есть уникальная возможность перенести его в Испанию. Для этого Министерство промышленности запустило специальную программу Rising Up.
До 15 мая необходимо зарегистрировать свой стартап. Подробности можно узнать здесь. Среди требований: «открытость для совместных технологических инноваций» и согласие вступить в тандем с одной из испанских компаний.
Стартапы, которые пройдут отбор, получат всестороннюю поддержку правительства Испании, которая поможет им обосноваться в стране. Как ожидается, власти отберут около 50 иностранных стартапов.