Испанские компании сами решат, снимать ли маски со своих сотрудников

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В Испании с 20 апреля вступают в силу новые правила, разрешающие не надевать маски в помещении. Однако в некоторых местах, вероятно, все же не получиться отказаться от индивидуальных средств защиты.
Теперь можно будет снять маску в баре, ресторане, торговом центре, супермаркете. Исключения сделаны лишь для медицинских учреждений и домов престарелых. Однако испанские работодатели тоже смогут фактически обязать своих сотрудников носить маску.
Предполагается, что специальные службы будут оценивать степень риска и настоятельно рекомендовать работникам использовать средства защиты. По-прежнему маски рекомендованы там, где не удаётся соблюдать минимальную дистанцию в полтора метра, а также в помещениях с плохой вентиляцией воздуха.