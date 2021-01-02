Начались распродажи в испанских магазинах: Inditex, Tendam, H&M, El Corte Ingles и т.д.

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Со 2 января в испанских магазинах начался сезон распродаж и скидок.
H&M, Encuentro и Hollister - из тех брендов, которые заранее готовятся к сезонным распродажам. Покупатели всегда знают, что скидки обязательно будут. Этот год не стал исключением. Levi’s предлагает большие скидки с 26 декабря и продлит их до 21 февраля. Kiabi начинает год со скидок до 50%, которые продлятся до 28 февраля для покупок в Интернете и 1 марта — в магазинах. В Mango уже прошли распродажи со скидками до 50% на одежду. Они закончились 1 января. Но ожидаются новые.
Inditex, в который входят такие бренды, как Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Bershka, Oysho и Massimo Dutti, сохранит верность календарю продаж и начнет их с 6 января онлайн и 7 января в магазинах.