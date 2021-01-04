Во время пандемии испанцы стали чаще покупать вина 

Последние новости Испании на русском языке
По данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия и Испанской обсерватории винного рынка (OeMv), продажи вин в стране заметно выросли за первые девять месяцев 2020 года.
Статистика учитывает продажи вин в гипермаркетах, супермаркетах и продуктовых магазинах. Рост составил 15,3% об объёмам и 18% по совокупной стоимости. Средняя цена за литр составила от от 2,96 до 3,02 евро.
Ранее эксперты составили список из пяти испанских вин, идеально подходящих для встречи 2021 года.