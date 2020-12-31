Барселона становится европейской Силиконовой долиной

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В условиях непростого 2020 года Барселона и Каталония в целом продемонстрировали устойчивость и стремление к развитию инноваций. Здесь формируется один из крупнейших в Европе хабов для технологических компаний со всего мира. Многие из них уже переносят свои офисы в каталонскую столицу, сообщает AvaLanding — компания, которая специализируется на международной мобильности для иностранных компаний и инвесторов.
Международные компании выбирают Барселону для экспансии, открытия логистических центров и производственных предприятий. По данным Financial Times, Каталония — лучший регион в южной Европе для инвестиций в 2020 и 2021 годах. Кроме того, в последние годы Барселона пережила консолидацию в качестве европейского технологического «центра» с сильной бизнес-системой. И сейчас её вполне можно сравнивать с Лондоном или Берлином.
«Таланты в сфере IT высоко ценят качество жизни, которое может предложить Испания, и хотят приехать жить и работать в нашей стране, а компании следуют за ними, чтобы не потерять ценные кадры», - объяснили в AvaLanding. Это и стартапы, и уже сформировавшиеся средние и крупные компании, которые выбрали каталонскую столицу в качестве отправной точки. В прошлом году Испания зарегистрировала 4 115 стартапов, большинство из которых расположены в крупных городах.
«За последние четыре года наши клиенты инвестировали в Испании более 200 миллионов евро, и у нас уже есть признаки того, что многие проекты будут возобновлены в ближайшее время, как только появится вакцина и границы будут открыты», - рассказали в AvaLanding. Здесь верят, что Барселону ждёт будущее европейской Силиконовой долиной.