Барселона становится европейской Силиконовой долиной

В условиях непростого 2020 года Барселона и Каталония в целом продемонстрировали устойчивость и стремление к развитию инноваций. Здесь формируется один из крупнейших в Европе хабов для технологических компаний со всего мира. Многие из них уже переносят свои офисы в каталонскую столицу, сообщает AvaLanding — компания, которая специализируется на международной мобильности для иностранных компаний и инвесторов.