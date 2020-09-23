Монетки в один и два евроцента уберут из оборота

Еврокомиссия планирует с 2021 года убрать из оборота монеты в один и два евроцента. Кроме того, Брюссель собирается разработать единые правила округления цен, чтобы максимально избавиться от мелочи.
«Комиссия внимательно изучит экономические, экологические и социальные последствия введения единых правил округления», - пояснили в Еврокомиссии.
Брюссель уже анонсировал эти изменения в январе, когда представил свой рабочий план на текущий год. Тогда отмечалось, что некоторые страны (Финляндия, Италия, Бельгия, Ирландия, Нидерланды) уже утвердили собственные внутренние правила округления цен, но в остальных странах - членах еврозоны таких правил нет.Темы: Бизнес В мире