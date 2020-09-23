Названа самая продаваемая марка машин в Испании

По итогам августа 2020 года в Испании было продано 66 925 автомобилей, что на 10,1% меньше, чем год назад.
Как сообщает Regnum со ссылкой на Испанскую ассоциацию производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), падение связано с периодом летних отпусков и неопределенностью покупателей в связи с возможной второй волной нового коронавируса. При этом с января по август 2020 года падение реализации автомобилей в стране составило 40,6%, до 524 706 экземпляров.
В прошлом месяце самой продаваемой в Испании маркой автомобиля стал Volkswagen. Дилеры этого бренда продали машин в количестве 5388 экземпляров, что на 2,5% меньше, чем год назад. Второе место по популярности заняли модели Renault (4731 шт.). Это на 11% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Toyota с результатом 4725 машин. Здесь рост продаж составил всего 1,2%.
На четвёртом и пятом местах расположились соответственно Seat (4680 ед.; — 2,8%) и KIA (4626 ед.; +26,2%).Темы: Бизнес