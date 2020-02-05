LG и ZTE отказались от участия в MWC в Барселоне из-за коронавируса

В этом году конгресс мобильных технологий Mobile World Congress (MWC) в Барселоне пройдёт без компании LG и частично — без ZTE. Они отказались от участия из-за коронавируса.
В сообщении LG говорится, что отказ связан с желанием руководства компании полностью оградить своих сотрудников от риска заражения в международных поездках. А в ZTE отправит представителей на выставку, но не пустит их на саму конференцию, а также значительно ограничит свое присутствие на выставочном пространстве, где будет установлен лишь стенд с новинками компании.
MWC должен состояться в Барселоне в конце февраля.Темы: Бизнес Барселона