Из-за засухи может закрыться одна из крупнейших ГЭС Испании

Испанская компания Endesa может впервые приостановить производство электроэнергии на одной из крупнейших гидроэлектростанций страны из-за засухи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе предприятия.

"Если такая же ситуация сохранится в ближайшие дни и недели без дождя, мы будем вынуждены остановить производство на станции Мекиненсы (автономное сообщество Арагон), потому что низкая мощность водохранилища в настоящее время означает, что нам придется остановить производство электроэнергии", - уточнили в Endesa.

"Нам все еще нужно подождать, чтобы узнать окончательную дату", - пояснили в компании, добавив, что решение о приостановке работы может быть принято в середине ноября. "Это будет первый раз, когда останавливается [работа] из-за нехватки воды", - сказали в Endesa, уточнив, что речь идет о ГЭС, которая входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций Испании.

Источник: ТАСС