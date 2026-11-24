Сегодня правительство одобрило налоговые льготы для тех, кто работает на себя (autónomos). Уже за 2026 год предприниматели на упрощённом режиме прямого расчёта смогут списать на расходы, которые трудно подтвердить документами, 10% чистого дохода вместо 5%. Максимальный вычет вырастет с €2 000 до €3 000. На эту сумму уменьшается доход, с которого рассчитывают подоходный налог (IRPF). По оценке Минфина, этой льготой смогут воспользоваться около 1,6 млн человек.

Для предпринимателей с годовой выручкой меньше €85 000 появится добровольный режим отчётности по НДС. Вместо четырёх квартальных деклараций можно будет подать одну годовую. В течение года останутся три авансовых платежа (в апреле, июле и октябре).