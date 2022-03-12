Испанские компании Repsol и Telefónica начнут продавать солнечные батареи

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Испанские Repsol и Telefónica создали компанию для развития солнечной энергетики. Она будет продавать солнечные батареи частным лицам и жилым кооперативам.
Новая компания будет предоставлять весь спектр услуг: от реализации самих панелей до консультаций по их установке и непрерывного клиентского сопровождения. Также будет разработано мобильное приложение для управления батареями и оптимизации расходов на электроэнергию.
Ожидается, что продажи начнутся уже через несколько месяцев, как только будут получены разрешения регулирующих органов.