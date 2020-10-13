Испанских инвесторов заставят декларировать криптовалюту

Правительство Испании готовит законопроект, который обяжет владельцев криптовалют раскрывать данные о своих вложениях и полученной прибыли от подобных активов.
Как заявила пресс-секретарь правительства Мария Хесус Монтеро, новые требования войдут в пакет законов, направленных на борьбу с налоговым мошенничеством, передает РБК со ссылкой на Reuters.
С начала 2020 года Евросоюз ужесточает регулирование криптовалют. В январе вступила в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5 AMLD). В том числе, она обязывает компании, работающие с цифровыми активами, проводить идентификацию клиентов.
В начале сентября Еврокомиссия представила правила регулирования криптовалют и стейблкоинов. Ее вице-председатель Валдис Домбровскис говорил тогда, что цифровые активы получили широкое распространение, поэтому важно снизить риски для инвесторов и сохранить стабильность финансовой системы.
Испанское законодательство запрещает использовать цифровые активы в качестве платежного средства. Кроме того, держатели виртуальных денег должны платить налог с прироста капитала. В зависимости от величины дохода ставка составляет 19-23%. Для компаний она фиксированная — 25%.Темы: Бизнес