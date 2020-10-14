МВФ сделал неутешительный прогноз для испанской экономики

Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития испанской экономики, согласно которому ВВП страны упадёт на 12,8% в текущем году. Среди крупных экономик еврозоны это самое сильное падение.
Особенно тревожными кажутся ожидания аналитиков относительно роста безработицы. По их мнению, до 2026 года Испании не удастся вернуть докризисный уровень безработицы. В этом году она останется на уровне 16,8%. И в следующем — тоже. В 2013 году, в разгар финансового кризиса, безработица в Испании подскочила до 26%. Далее страна семь лет успешно с ней боролась, доведя показатель до 14% к началу 2020 году. Но пандемия откатила всё назад. И, как считают в МВФ, надолго.Темы: Бизнес