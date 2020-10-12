Брюссель усложнит жизнь крупным IT-компаниям

Регуляторы ЕС составляют список примерно 20 крупных мировых IT-компаний в отношении которых будет действовать новое и гораздо более строгое регулирование, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Согласно планам, крупные платформы, которые окажутся в списке, должны будут выполнять более строгие правила, чем меньшие по размеру конкуренты… Регулирование включает новые правила, которые заставят их (компании — ред.) делиться данными с конкурентами, и обязательство быть более прозрачными в том, как они собирают информацию", — цитирует «Прайм» издание, которое добавляет, что меры ЕС направлены на ограничение доминирующих позиций IT-гигантов на рынке.

По данным газеты, список компаний, который пока обсуждается, будет составлен на основе ряда критериев, включая долю рынка по объему выручки и количество пользователей. Это, как добавляет FT, означает, что в список могут войти такие компании, как Facebook, Apple и Google. "Доминирующее положение этих платформ на рынке не способствует конкуренции", — сказал источник, знакомый с обсуждениями.

Разрабатываемые ЕС меры связаны с жалобами на то, что нынешний режим регулирования в Европе привел к запоздалым действиям, которые слабо помогают поддержать рыночную конкуренцию.

Такие компании, как Apple, Google и Amazon уже не раз попадали в поле зрение антимонопольных органов Европы. Так, по данным СМИ, ЕС обвиняет ритейлера Amazon в сборе данных от сторонних продавцов и использовании этой информации против них, что оказывает влияние на конкуренцию, примером является запуск похожих продуктов. Кроме того, в июне Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении работы App Store и Apple Pay, а в том, что касается Google, то за последние два года ЕК оштрафовала компанию более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольных правил.