Испанские покупатели перешли в онлайн

Коронавирус изменил покупательские привычки испанцев, свидетельствуют данные нового исследования компании Mastercard.
Выяснилось, что 62% испанцев стали гораздо больше покупать в Интернете, чем когда-либо до этого. Заказы товаров первой необходимости выросли на 47%. «Все мы адаптируемся к новому образу жизни. И сейчас больше, чем когда-либо, нуждаемся в доступе к онлайн-магазинам», — прокомментировала результаты опроса генеральный директор испанского подразделения Mastercard Палома Реаль.
Но не только товары первой необходимости покупают испанцы через Интернет. Они также стали заказывать книги (на 39% выросли продажи), настольные игры (рост на 22%), машинки для стрижки (16%), пазлы (16%), краску для волос (25%) и многое другое.Темы: Бизнес