Испанские и французские фермеры заблокировали границу

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Испанские и французские фермеры перекрыли движение на некоторых участках недалеко от границы между странами, сообщает Управление дорожным движением Каталонии.
Организаторами манифестаций стали несколько каталонских и французских ассоциаций. Они требуют лучшего отношения к европейскому сельскохозяйственному сектору на фоне конкуренции со стороны третьих стран, а также просят о снижении налогов на топливо для работы. Акции начались в 10:00 по местному времени и, как ожидается, продлятся 24 часа.