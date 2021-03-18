Испания вышла на седьмое место в мире по продаже оружия

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Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) обнародовал отчет о международном рынке вооружения за период с 2016 по 2020 год. За это время импорт оружия странами Ближнего Востока вырос на 25%, в основном за счет Саудовской Аравии, Египта и Катара.
«Значительное увеличение поставок трех из пяти крупнейших экспортеров оружия - США, Франции и Германии - было в значительной степени компенсировано снижением экспорта из России и Китая. Импорт оружия на Ближний Восток вырос на 25%, в первую очередь за счет Саудовской Аравии (+ 61%), Египта (+ 136%) и Катара (+ 361%)», - подчеркивается в докладе SIPRI.
Военная промышленность Испании продолжает занимать ведущие позиции в мировом рейтинге. «Страна была седьмым по величине экспортером крупного оружия в период 2016 — 2020 годов, а ее экспорт составлял 3,2% от общемирового объема», - говорится в отчете. «Основными получателями испанского экспорта были Австралия, Сингапур и Турция», - отмечается в документе.