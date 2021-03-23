Банк Испании ухудшил экономический прогноз

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Банк Испании ухудшил прогноз роста экономики страны в 2021 году. Регулятор теперь считает, что ВВП вырастет на 6% в текущем году, а не на 6,8%, как предполагал ранее.
Вместе с тем Банк Испании улучшил прогноз на 2022 году до 5,3%. Прогноз на 2023 год сохранен на уровне 1,7%.
При этом речь идёт о среднем прогнозе. У Банка Испании есть также оптимистичный и пессимистичный прогноз на 2021 года. В лучшем случае ВВП вырастет на 7,5%, а в худшем — на 3,2%. Во многом это будет зависеть от темпов вакцинации, считают в ЦБ.